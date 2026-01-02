Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 2025'te Doğaya ve Can Dostlara Güçlü Destek

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla yaban hayatının korunmasına, sokak hayvanlarının refahının artırılmasına ve çevre bilincinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği kapsamlı çalışmalarla hem yaban hayatının korunmasına hem de çevre bilincinin artırılmasına katkı sağladı. Eğitimden korumaya, rehabilitasyondan uluslararası iş birliklerine kadar birçok alanda örnek projeler gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen Sömestr Kış Atölyeleri kapsamında Sakarya Çizgili Sazancık, Küçük Akbaba ve Kafkas Vaşağı Takip ve Koruma projeleri ile "Yok Olan Türler Keşfi Oyunu" gibi atölyelerle çocuklar ve gençler, doğayla buluşturuldu. Dünya Sulak Alanlar Günü'nde istilacı türlere dikkat çekilirken, Dünya Su Günü'nde su koruma politikaları ve su kalitesi ölçümü üzerine atölyeler düzenlendi.

Yaban hayatı koruma çalışmaları tanıtıldı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde açılan stantlarla ziyaretçilere yaban hayatı koruma çalışmaları tanıtıldı. Sualtı Dünyası'nda görevli dalgıçların büyük akvaryumda Türk Bayrağı açması büyük ilgi gördü. Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde çocuklarla uçurtma uçurularak doğa sevgisi aşılandı. Karne gününde düzenlenen gece turu ve sinema etkinliği ise ailelerden yoğun ilgi gördü. 2025 yılı içerisinde DKMP tarafından yaralı ya da bakıma muhtaç halde getirilen 25 farklı türden toplam 131 yaban hayvanı rehabilitasyon merkezinde tedavi edilerek doğaya kazandırıldı. Hayvanat bahçesi koleksiyon planı kapsamında ise yılın son iki ayında 36 farklı türden 147 hayvan, başka hayvanat bahçelerinden transfer edildi.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi, EAZA Yürütme Kurulu'na seçildi

Sulak alanlar koruma projesi kapsamında Sivrihisar Balıkdamı bölgesinde yürütülen çalışmalarda, 27 yıldır görülmeyen Turna balığı yavruları yeniden tespit edildi. Küçük akbaba, vaşak ve çizgili sazancık projeleri de aralıksız devam etti. Eskişehir Hayvanat Bahçesi, 2025 Eylül ayında Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) toplantılarına katılarak EAZA Yürütme Kurulu'na seçildi ve EAZA sulak alanlar koruma projelerine dahil oldu. Ayrıca otçul hayvanların beslenmesi için hayvanat bahçesinin ikinci etap alanında ekilen yoncadan 600 balya elde edildi. 2025 yılında Hayvanat Bahçesi'nde 118 türden 755 hayvan, Sualtı Dünyası Akvaryumu'nda ise 52 türden 641 canlı sergilendi. Yıl boyunca Hayvanat Bahçesi'ni toplam 536 bin 187 kişi ziyaret etti. Aynı yıl içinde bin 944 adet karasinek ve sivrisinek larva ve uçkun ilaçlaması yapıldı.

4 bin 500 köpek kapasiteli yeni tesisin yüzde 99'u tamamlandı

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve refahı konusunda örnek teşkil edecek projelerde önemli ilerlemeler kaydedildi. Sarısungur 1. ve 2. Etap; toplamda yaklaşık 41 bin metrekarelik devasa bir alanda kurulan Sarısungur Doğal Yaşam Alanları tamamlandı. Toplam 4 bin 300 köpek kapasiteli bu merkezler, modern şartlarda köpek kabulüne başladı. Kıravdan Mevkii 3. Etap Hayvan refahını en üst seviyeye taşıyacak 51 bin 893 metrekarelik ve 4 bin 500 köpek kapasiteli yeni tesisin yüzde 99'u tamamlandı. Tesisin kısa süre içinde faaliyete geçmesiyle toplam kapasite ve yaşam kalitesi standartlarına ulaşması hedefleniyor.

Protokoller imzalandı

2025 yılı içerisinde sokak hayvanlarına yönelik dört önemli iş birliği protokolü de hayata geçirildi. Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (EBVHO) ile çoban ve bekçi köpeklerine mikroçip ve kuduz aşısı uygulamaları yapılırken, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleri ile rehabilite edilen köpeklerin doğal yaşam alanlarında bakımlarının sağlanmasına yönelik protokoller imzalandı.

"Uluslararası alanda önemli iş birlikleri sağladık"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "2025 yılı boyunca Eskişehir'de yaban hayatını koruyan, rehabilitasyonu güçlendiren ve toplumda çevre bilincini artıran çok yönlü çalışmalar yürüttük. Çocuklarımızdan gençlerimize, uzmanlardan gönüllülere kadar herkesin dahil olduğu eğitim ve farkındalık projeleriyle doğayla bağ kurduk. Yaralı yaban hayvanlarını yeniden doğaya kazandırdık, sulak alanlarımızı koruduk, uluslararası alanda önemli iş birlikleri sağladık. Sokak hayvanları için doğal yaşam alanlarımızı genişlettik. Eskişehir'i hayvan dostu ve doğaya saygılı bir kent olarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.