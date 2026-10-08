Eskişehir\'de 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik 3 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bir kısmı valizin sapına gizlenmiş toplam 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir kısmı valizin sapına gizlenmiş toplam 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik 3 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda bir kısmı valizin sapına gizlenmiş toplam 1 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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