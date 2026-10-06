Eskişehir'de 28 Eylül-5 Ekim arasında 42 firari hükümlü dahil 145 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de 28 Eylül-5 Ekim arasında 42 firari hükümlü dahil 145 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valiliğine göre, 28 Eylül-5 Ekim arasında aranan kişilere yönelik il genelinde operasyon düzenlendi. 356 noktada 2 bin 357 personelin katıldığı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 103 kişi ile 42 firari hükümlü olmak üzere 145 kişi yakalandı.

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.

356 uygulama noktasında, 2 bin 357 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 103 kişi ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü olmak üzere 145 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
OperasyonEskişehirGüvenlik3. SayfaGüncelEylülCezaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
40 yıllık dönem sona erdi Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi 40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
11:18
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:09
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:23:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 28 Eylül-5 Ekim arasında 42 firari hükümlü dahil 145 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei