Eskişehir'de 84 firmada 3 bin 415 ürün denetlendi, 274 bin 137 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 84 firmada 3 bin 415 ürün denetlendi, 274 bin 137 lira ceza uygulandı

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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 1-8 Ekim'de kent merkezi ve ilçelerde 84 firmada 3 bin 415 ürünü kontrol etti. Aykırılıklar nedeniyle 274 bin 137 lira idari para cezası uygulanırken, haksız fiyat artışı tespitleri Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 1-8 Ekim tarihlerinde kentte gerçekleştirdiği denetimlerde 84 firmada toplam 3 bin 415 ürünü kontrol etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelince kent merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda 65 firmada 3 bin 320 ürün denetlendi.

Haksız fiyat artışı kapsamında ise 19 firmada 95 ürün kontrol edildi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 274 bin 137 lira idari para cezası uygulandı.

Haksız fiyat artışı kapsamında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin tespitlerin ise değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildiği bildirildi.

Kaynak: AA
EskişehirEkonomiGüncelSon Dakika

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