ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde 5 askerin şehit olduğu askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge, havadan görüntülendi.

Eskişehir'den dün akşam eğitim amacıyla havalanan AS-532 tipi askeri helikopter, saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Helikopterdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada, Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazelerin adli tıp işlemlerinin ardından şehitlerin memleketlerine gönderileceği belirtildi.

Bu arada helikopterin düştüğü bölgede yürütülen inceleme çalışmaları sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Gün ağarınca helikopterin düştüğü bölge, dronla görüntülendi.

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