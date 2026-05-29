Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

29.05.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak'ta iki grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Gruplar arasında çıkan arbedede M.E. bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.E, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada kavgaya karışan 4 zanlının kimliği tespit edildi.

Yapılan çalışmada polis, şüphelilerden T.P. (18) ve O.B'yi (23) yakaladı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in kardeşi hakim karşısına çıktı İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın... "Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
116 yıllık efsane geri dönüyor 116 yıllık efsane geri dönüyor

17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 17:24:01. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.