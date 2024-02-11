Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı

Eskişehir\'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı

"Türkiye Geneli Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında Eskişehir'de yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Ayrıca, yapılan denetimlerde silah, uyuşturucu ve trafik ihlalleri de tespit edildi.

11.02.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

"Türkiye Geneli Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında kent genelinde "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik 24 saat süreyle çalışma yapıldı.

2 bin 679 kişiyi sorgulayan ekipler, 0-5 yıl arası hapis cezası olan 9, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 1 ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası 1 şahsın da aralarında bulunan çeşitli suçlarından toplamda 29 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Çalışmalarda, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız tabanca, 26 fişek ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

302 aracın denetlendiği uygulamada, 27 araca 106 bin 802 lira para cezası verildi.

Asayiş denetimi yapıldı

7-9 Şubat'ta, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Hisar Caddesi ve Şehir Sokak çevresinde uygulama yapıldı.

113 kişi ile 71 aracı kontrol eden ekipler, 6 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden 41 bin 884 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Eskişehir, Türkiye, Dolandırıcılık, Hırsızlık, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:31:30. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement