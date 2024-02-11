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Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

"Türkiye Geneli Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında kent genelinde "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik 24 saat süreyle çalışma yapıldı.

2 bin 679 kişiyi sorgulayan ekipler, 0-5 yıl arası hapis cezası olan 9, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 1 ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası 1 şahsın da aralarında bulunan çeşitli suçlarından toplamda 29 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Çalışmalarda, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız tabanca, 26 fişek ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

302 aracın denetlendiği uygulamada, 27 araca 106 bin 802 lira para cezası verildi.

Asayiş denetimi yapıldı

7-9 Şubat'ta, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Hisar Caddesi ve Şehir Sokak çevresinde uygulama yapıldı.

113 kişi ile 71 aracı kontrol eden ekipler, 6 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden 41 bin 884 lira cezai işlem uyguladı.