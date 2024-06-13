Eskişehir'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Operasyon sonucunda 70 farklı olay tespit edilirken, vatandaşların yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, banka kartı ve değerli eşya ele geçirildi.

13.06.2024 23:11
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Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara bankadan aradığını söyleyerek kredi çekmek isteyip istemediğini soran, kredi çekme işleminde yardımcı olacaklarını belirtip yönlendiren, vatandaşların telefonuna gelen doğrulama kodunu öğrenerek internet bankacılığına girip çektikleri kredi ya da nakit avansları kendi hesaplarına aktaran ve sonrasında mağdurları engellediği tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Eskişehir, İstanbul, Van, Mardin, Tekirdağ ve Gümüşhane'de aynı yöntemle 70 farklı olay gerçekleştirildiğini ve vatandaşların yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratıldığını belirledi.

Ekiplerce 6 ilde belirlenen 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 8 cep telefonu, 48 banka kartı, 13 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar, 2 tam, 2 yarım, 1 çeyrek ve 2 gram altın ile bilezik ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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