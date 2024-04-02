Eskişehir\'de FETÖ operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Van'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 203 Faili Meçhul Olayı Aydınlattı

Van'da faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), geçen yıl meydana gelen 203 faili meçhul olayı aydınlatarak adalete teslim etti. JASAT ekibi, kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık ve gasp gibi olayları çözmek için delilleri değerlendirip, saatlerce kamera kaydı izleyerek titiz çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, geçmiş dönemlerde çözülemeyen faili meçhul dosyaları da inceliyor ve aydınlatıyor. JASAT Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Ercan Dalkıran, ekibin özel yeteneklere sahip nitelikli personelden oluştuğunu belirtti ve toplumun huzur ve refahını sağlamak için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.