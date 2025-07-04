Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 19 Gözaltı

Eskişehir'de fuhuş operasyonuna 19 gözaltı

ESKİŞEHİR'de masaj salonlarına yönelik yapılan operasyonda fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarından 18'i kadın 19 şüpheli, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen 4 masaj salonu ve 4 eve yapılan baskınlarda; 18'i kadın 19 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer teminiyle suçlanıyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,