Eskişehir\'de huzurevi idarecileri ve meslek elemanları hizmet için istişarede buluştu

Eskişehir'de huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıya sosyal hizmet merkezleri ile resmi huzurevlerinde görev yapan idareciler ve meslek elemanları katıldı.

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin uygulamalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, hizmet sunumu sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek huzurevlerinde sunulan hizmetlerin daha etkin ve nitelikli hale getirilmesi üzerinde duruldu.