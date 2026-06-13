Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Araç Motorunda Sıkışan Kediyi Kurtardı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir aracın motor bölümünde mahsur kalan kediyi başarılı bir operasyonla kurtardı.

Bir araç sürücüsünün ihbarı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, motor bölümünde sıkışarak mahsur kalan can dostu kurtarmak için titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Yenikent Mahallesi'nde bulunan merkez itfaiye binası önünde yapılan müdahale sonucunda kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarma operasyonunun ardından gerekli kontrolleri yapılan can dost, ilgili barınağa teslim edilene kadar itfaiye ekiplerinin misafiri oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi, koruma altına alındı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, her canlının yaşam hakkına büyük önem verdiklerini belirterek, "Mahsur kalan her canlının yardımına koşmak için 7 gün 24 saat göreve hazırız. İnsanların olduğu kadar sessiz dostlarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.