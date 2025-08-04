Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, 3 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı.
Jandarma, takibe aldıkları şüphelileri ormanlık alanda kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında, 1 jeneratör, 2 hilti, 16 metre elektrik kablosu, 16 metre ip ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "kültür ve tabiat varlığı koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
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