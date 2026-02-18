Eskişehir\'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

ESKİŞEHİR'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerinden Nurdoğdu Bıyık (77) hayatını kaybetti, aynı araçtaki yolcu yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Ankara karayolu 42'nci kilometresi Doğanca Kavşağında meydana geldi. Elçin G. (36) kullandığı 26 VK 866 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Nurdoğdu Bıyık yöntemindeki 11 DC 433 plakalı otomobil çarpıştı. Ters dönen araçta Nurdoğdu Bıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta olan ve yaralanan M.K. (57) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Elçin G. de ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.