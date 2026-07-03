Eskişehir'de Madımak İçin Sessiz Yürüyüş: Bu Yara Kapanmayacak

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de, 2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde sessiz yürüyüş düzenlendi. Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ufuk Uysal, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, o ateşin dumanı adaletin üzerinde tüttüğü sürece bu yara kapanmayacaktır" dedi.

Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından, 2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümü dolayısıyla sessiz yürüyüş düzenlendi.

Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Cemevi önünde başlayan yürüyüş, Vilayet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe görevden alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Alevi köy ve derneklerinden yurttaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yürüyüş öncesinde açıklama yapan Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ufuk Uysal, şunları söyledi:

"2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Oteli'nde, 33 aydın sanatçı canlarımız ve 2 emekçi otel çalışanı canımız diri diri yakılmıştır. Bu bir katliamdır. Bu saldırı ve katliam, bağnaz, gerici, laiklik ve cumhuriyet düşmanları tarafından kardeşliğe, insanlığa, düşünce özgürlüğüne yapılmış karanlık bir saldırıdır. 2 Temmuz bu ülkenin vicdanına kazınmış kara bir gündür. Devleti yönetenler acziyet içerisinde buna engel olmamışlar ya da olamamışlardır. Sonrasında adalet de yerini bulmamıştır. Aradan geçen yıllara rağmen acımız ilk günkü gibi tazedir."

"BU YARA KAPANMAYACAK"

Madımak'ta yalnızca aydınların, sanatçıların ve yurttaşların değil, bir arada yaşama iradesinin de hedef alındığını belirten Uysal, "O gün Madımak Oteli'nde sadece ozanlarımız, şairlerimiz, sanatçılarımız ve aydınlık gençlerimiz değil; bu toprakların hoşgörü kültürü, kardeşliği ve bir arada yaşama iradesi de yakılmak istendi. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, o ateşin dumanı adaletin üzerinde tüttüğü sürece bu yara kapanmayacaktır. Bizim yasımız sadece kaybettiklerimize değil, aynı zamanda eksik kalan adaletedir" dedi.

"BU ÜLKENİN AKLI VE VİCDANI DA YANDI"

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi"ne dönüştürülmesi talebini yineleyerek, şöyle konuştu:

"33 yıl önce elbette 33 canımız yandı. Ama bu ülkenin, bu toplumun aklı da yakıldı, vicdanı da yakıldı, adalet yakıldı, düşünce ve inanç özgürlüğü yakıldı. Cumhuriyetin aydınlanma birikimleri yakıldı. Aradan 33 yıl geçti ama acımız dinmedi. Zira adalet de gelmedi. Firariler, af çıkarılarak cezaevinden çıkarılan katliam sanıkları, zamana aşımına uğratılan davalar, var olan acımızı daha da katladı. Madımak Oteli utanç müzesine dönüştürülmelidir. Hala da bu talebimiz devam etmektedir."

"2 TEMMUZ'U UNUTTURMAYACAĞIZ"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise "Biz bugün sadece bir anma için burada değiliz. Aynı zamanda bu acılar bir daha yaşanmasın, bu topraklarda hep barış dili, sevgi dili konuşulsun diye buradayız. 2 Temmuz'u hiç unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK SUÇLARINDA ZAMAN AŞIMI OLMAZ"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da Sivas Katliamı'nın insanlık suçu olduğunu belirterek, "İnsanlık suçlarında zaman aşımı olmaz. Bunu herkes böyle bilmelidir. Unutmadık, unutturmayacağız dememizin altında yatan da budur. Elbet bir gün bunun hesabı sorulacaktır" dedi.