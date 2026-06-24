Eskişehir\'de Müstakil Evde Yangın

Eskişehir'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emek Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'taki müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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