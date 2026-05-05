Eskişehir'de Öğretmenler İçin İnteraktif Okul Öncesi Eğitim Seminerleri Gerçekleştirildi

05.05.2026 15:40  Güncelleme: 17:08
(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Çocuk Hakları Birimi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) iş birliğinde düzenlenen "Öğretmenler İçin Okul Öncesi Eğitimde İnteraktif Seminerler" programı, alanında uzman isimlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ÇOGEM iş birliğinde düzenlenen "Öğretmenler İçin Okul Öncesi Eğitimde İnteraktif Seminerler", EBB Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti. Programa öğretmenler, öğretmen adayları ve eğitimciler yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılış konuşmasını EBB Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürü Tansu Uzun gerçekleştirdi. Çocukların gelişiminde kritik bir yere sahip olan okul öncesi eğitimin bilimsel bilgi, saha deneyimi ve etkileşimli paylaşımlarla ele alındığı program boyunca alanında uzman akademisyenler tarafından oturumlar düzenlenedi.

Etkileşimli sunumlar ve uygulama örnekleri

Program, Uzm. Edanur Moluz Dündar'ın "Yaratıcı Oyunlar" oturumu ile başladı. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Banu Dikmen Ada tarafından "Sınırlar ve Güçlü Sınıf Yönetimi" konusu ele alındı. Günün devamında Arş. Gör. Dr. Nefize Aracı Hiperaktivite, Müberra Ünal ise "Çocuk Koruma ve İlk Yardım" başlıklı sunumlarıyla sabah oturumlarını tamamladı.

Öğle arasının ardından program, Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Bölükbaşı Macit'in "Zorbalık" oturumu ile devam etti. Devamında Doç. Dr. Zeynep Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye Melis Demir tarafından "Etkili İletişim" konusu ele alındı.

Günün ilerleyen saatlerinde Uzm. Berk Dündar, "Okul Öncesi Dönemde Ölçme ve Değerlendirme" üzerine bilgi ve uygulama örnekleri paylaşırken, Dr. Öğr. Üyesi Tüncay Tutuk "Dil ve Konuşma Güçlüğü" başlıklı oturumuyla programın son sunumunu gerçekleştirdi.

Etkileşimli sunumlar ve uygulama örnekleriyle zenginleştirilen program, katılımcıların aktif katılımı ile tamamlandı.

Kaynak: ANKA

