Eskişehir'de Ölü Bulunan Profesör Bekir Karasu'nun Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Ölü Bulunan Profesör Bekir Karasu'nun Cenazesi Toprağa Verildi

Eskişehir\'de Ölü Bulunan Profesör Bekir Karasu\'nun Cenazesi Toprağa Verildi

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cenazesi, evinden ayrıldıktan 5 gün sonra bulundu. Cenaze töreninde Karasu'nun bilimsel çalışmalara katkıları ve kişiliği anlatıldı. Karasu'nun cenazesi, ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.07.2024 18:19
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Eskişehir'de evinden ayrıldıktan 5 gün sonra ölü bulunan profesör Bekir Karasu'nun cenazesi toprağa verildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun (59) cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ESTÜ 2 Eylül Kampüsü Mühendislik Fakültesi önüne getirildi.

Tören öncesi Karasu'nun annesi Solmaz ile kardeşi Mustafa Karasu taziyeleri kabul etti.

Törende, Karasu'nun özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan ve gözyaşlarına hakim olamayan Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, Bekir Karasu'nun birlikte çalıştıkları çok değerli bir öğretim üyesi olduğunu söyledi.

Karasu'nun bilimsel alanda birçok çalışmaya katkı verdiğini kaydeden Özcan, "Birçok çalışma yaptık. Geçmiş yıllarda epey sayıda atıf aldı. Birçok sayıda makalesi vardı. Bölümümüze çok büyük katkıları oldu. Bir dönem benim hatırladığım bölüm başkanlığı yapmıştı. Çok büyük katkılar sağladı. Kimseyi kırmayan, çok mütevazı ve aynı zamanda çok iyi bir insandı. Üniversitemizin başı sağ olsun. Allah yattığı yerde dinlendirsin. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Özcan'ın konuşmasının ardından Karasu için helallik alınarak dualar edildi.

Törenin ardından Karasu'nun cenazesi, Çamlıca Mahallesi'ndeki Fatih Cami'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Karasu, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran'da aracıyla ayrıldığı evine dönmeyince yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılmış, 28 Haziran'da arama çalışması başlatılmıştı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından Karasu'ya ait aracın Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçtiği belirleyen ekipler, arama çalışmalarını Karacaşehir Mahallesi'nde yoğunlaştırmış, Karasu'ya ait ceset, Porsuk Çayı ve çevresinde aramaların 4'üncü gününde bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ölü Bulunan Profesör Bekir Karasu'nun Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

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