Eskişehir'de şiddetli yağış ulaşımda aksamalara yol açtı - Son Dakika
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Eskişehir'de şiddetli yağış ulaşımda aksamalara yol açtı

Eskişehir\'de şiddetli yağış ulaşımda aksamalara yol açtı

Eskişehir'de yaşanan şiddetli yağışlar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Sağanak yağışlar sonucunda bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Tramvay seferlerinde de aksama meydana geldi. Ayrıca Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, TEKSAN Sanayi Sitesi, Eskişehir Toptancılar Sitesi ve Oto Galericiler Sitesi'nde de su birikintileri gözlendi. Çifteler ilçesinde ise tarım arazileri doludan zarar gördü.

23.05.2024 16:19
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Eskişehir'de şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Tramvay seferlerinde de bir süre aksama oldu.

Özellikle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, TEKSAN Sanayi Sitesi, Eskişehir Toptancılar Sitesi ve Oto Galericiler Sitesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluştuğu gözlendi.

Çifteler ilçesinde ise bazı tarım arazileri doludan zarar gördü.

Kaynak: AA

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