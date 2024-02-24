Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 616 gram esrar, 6 sentetik ecza ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

24.02.2024 12:03
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Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 616 gram esrar, 6 sentetik ecza ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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