Eskişehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Eskişehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Eskişehir\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu
18.03.2026 12:11
18 ildeki operasyonda 52 şüpheliden 32'si tutuklandı. 3 zanlı yurt dışında, 11'i firaride.

Eskişehir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova'da 13 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si "yasa dışı bahis oynatma", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçlarında tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden birinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü, birinin askerde olduğu, 4'ünün de farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında yurt dışında bulunduğu tespit edilen 3 zanlının ve firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Advertisement
