Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Eskişehir'de polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.
Kaynak: DHA
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