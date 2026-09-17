Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, 2'si serbest - Son Dakika
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Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, 2'si serbest

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Eskişehir\'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, 2\'si serbest
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Eskişehir'de yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 2'si salıverilirken 6'sı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önüne geçilmesine yönelik operasyonda, önceki gün gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 6 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dosya kapsamında tespit edilen bir şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca oluşturulan raporda, 6 bin 51 kişinin IBAN bilgilerinin yasa dışı bahis oynanan internet sitelerinde görüntülendiği saptanmış, para nakline aracılık ettiği ve bu sitelerde banka hesap bilgilerinin kullanıldığı değerlendirilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlenmişti.

Kaynak: AA
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