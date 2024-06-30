Eskişehir\'de Yerleşim Yerlerinin Arasında Yangın

Eskişehir'de yerleşim yerlerinin arasında bulunan otluk alanda çıkan yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde, TOKİ konutlarının arasındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otluk alanda kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler, yerleşim yerlerine ve çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebinin tespiti amacıyla çalışma başlattı.
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