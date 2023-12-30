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Eskişehir'de Yoğun Sis Etkili Oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Yoğun Sis Etkili Oldu

Eskişehir'de bazı bölgelerde sabaha karşı başlayan ve yoğunluğunu artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Porsuk Çayı ve çevresindeki evler, iş yerleri de sisle kaplandı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sis meydana geleceğini belirtti.

Eskişehir\'de Yoğun Sis Etkili Oldu
30.12.2023 - 11:06,
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Eskişehir'de bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu.

Sabaha karşı başlayan ve bazı mahallelerde yoğunluğunu artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı ve çevresindeki evler, iş yerleri de sisle kaplandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde bugünden itibaren 1 Ocak'a kadar gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sis meydana geleceği belirtildi.

Açıklamada, Eskişehir il merkezi ile güney ve batısında sis, diğer yerlerde pus, Bursa il merkezi, kıyı ve doğu kesimlerinde sis, diğer yerlerde pus, Kütahya il merkezi ve kuzey ilçelerde sis, diğer yerlerde pus, Bilecik il genelinde sis hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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