Eskişehir İşçileri Alacakları İçin Eylem Yaptı

Eskişehir'de özel bir şirkete ait termik santralin maden ocağında çalışan işçiler, alacaklarının ödenmesi talebiyle başkentte eylem yaptı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikasına üye işçiler, taleplerini dile getirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne geldi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'de faaliyet gösteren termik santralde çalışan işçilerin, emeklerinin karşılığını gününde almak istediklerini söyledi.

Kocabıyık, "Arkamda gördüğünüz kitlenin ocak ayı ikramiyesi, mart ayı maaşının yarısı, nisan ayı maaşı, mayıs ayı maaşı ödenmemiş durumda. Hal böyleyken soruyorum, kim dayanabilir bu ekonomik zorluğa? Haziran'ın 3'ü itibarıyla da işletme yasal olmayan bir şekilde 350 arkadaşımızı onayı olmadan ücretsiz izne çıkardı. Gerekçe olarak, maddi durumun iyi olmadığını belirtti. Biz de şunu söylüyoruz, madem maddi durumun iyi değilse ve yer altı işletmeciliği yapamıyorsan tüm arkadaşların alacaklarını öde, işletmeyi kapat." dedi.

Kocabıyık, sorunların bir an önce çözülmesini istediklerini belirtti.

Açıklamanın ardından işçiler, bir süre oturma eylemi yaptı.

Daha sonra Kocabıyık ve beraberindeki bazı işçiler, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş ile görüşmek üzere Bakanlığa girdi.