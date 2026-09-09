Eskişehir itfaiyesi temmuz ve ağustosta 1079 yangına müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir itfaiyesi temmuz ve ağustosta 1079 yangına müdahale etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, temmuz ve ağustos aylarında 1079 yangın olayına müdahale ederken, aynı dönemde 345 kurtarma çalışması yürüttü. 17 istasyonla hizmet veren ekipler, 109 eğitim faaliyeti düzenlerken, eğitimlere 317 kişi katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, temmuz ve ağustos aylarında 1079 yangın olayına müdahale etti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, temmuz ve ağustos ayları istatistiklerine göre, ekipler söz konusu dönemde 345 kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Kentte 17 itfaiye istasyonu ile hizmet veren ekipler, aynı dönemde 109 eğitim faaliyeti düzenledi.

Bu eğitimlere 115 kadın ve 202 erkek olmak üzere toplam 317 kişi katıldı.

İtfaiye ekiplerince ayrıca 90 denetim yapıldı, 35 iş yerine uygunluk raporu verildi.

İstatistiklerde, ekiplerin 111 asılsız ihbarla da karşılaştığı belirtildi.

Kaynak: AA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Güvenlik, Ağustos, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir itfaiyesi temmuz ve ağustosta 1079 yangına müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

13:07
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:23:46. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir itfaiyesi temmuz ve ağustosta 1079 yangına müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement