Eskişehir Valiliği himayesinde düzenlenen Ramazan Bayramı buluşmasında protokol üyeleri bir araya geldi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, programda yaptığı konuşmada, bayramların önemli günler olduğunu belirterek, birlik ve beraberliği en üst noktaya taşımak için fırsatlar sunduğunu söyledi.
Bayramların küskünlükleri gidermenin bir vesilesi, millet ve toplum olarak birlik beraberliği daha üst noktalara taşımak için önemli günler olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu bayramı burada kutlamamıza vesile olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bugünün birliğine, dirliğine mücadele eden, katkı sunan kişileri rahmetle anıyorum." dedi.
Programa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir Valiliği Himayesinde Ramazan Bayramı Buluşması - Son Dakika
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti. Bu teknolojiyle enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak. Süper güç bankası olarak adlandırılan istasyonun yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'nin Değirmenli beldesinde toprağa verildi. Şehidin naaşı, ailesinin evine götürüldükten sonra belde meydanında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?