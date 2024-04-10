Eskişehir Valiliği Himayesinde Ramazan Bayramı Buluşması - Son Dakika
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Eskişehir Valiliği Himayesinde Ramazan Bayramı Buluşması

Eskişehir Valiliği Himayesinde Ramazan Bayramı Buluşması

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı buluşmasında birlik ve beraberliği vurgulayarak, aziz şehitleri ve gazileri anarak bayramın önemine değindi. Programa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

10.04.2024 13:16
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Eskişehir Valiliği himayesinde düzenlenen Ramazan Bayramı buluşmasında protokol üyeleri bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, programda yaptığı konuşmada, bayramların önemli günler olduğunu belirterek, birlik ve beraberliği en üst noktaya taşımak için fırsatlar sunduğunu söyledi.

Bayramların küskünlükleri gidermenin bir vesilesi, millet ve toplum olarak birlik beraberliği daha üst noktalara taşımak için önemli günler olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu bayramı burada kutlamamıza vesile olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bugünün birliğine, dirliğine mücadele eden, katkı sunan kişileri rahmetle anıyorum." dedi.

Programa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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