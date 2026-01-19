Esmek'te 2. Dönem Kurs Kayıtları Başladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları'nda (ESMEK) 2. dönem kayıtları başladı. Kurulduğu günden bu yana 300 bini aşkın kursiyerin hayatına dokunan ESMEK, bu dönemde de 350'den fazla branşta yüz yüze ve çevrim içi eğitimler düzenleyecek.

ESMEK, kent merkezinin yanı sıra Alpu, İnönü, Mihalgazi, Mihalıççık ve Sarıcakaya Eğitim Merkezi'nde de 2. dönem kayıtlarını almaya başladı. Kayıtlar, 30 Ocak'a kadar devam edecek.

ESMEK'te bu yıl da el sanatları kursları, enstrüman ve müzik kursları, bilişim kursları, yabancı dil kursları, kişisel gelişim kursları, eğitime destek kursları, çocuk kursları, spor ve dans kursları, sanat ve tasarım kursları, vatandaşlık eğitimleri ile online eğitimler olmak üzere 350'den fazla branşta eğitimler gerçekleştirilecek.

Kayıt alınan eğitim merkezleri şunlar:

Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi | 0222 220 76 88 - 220 76 99 | Şeker Mah. Kabine Sok. No: 1 Tepebaşı (Opera Binası Arkası)

Yunusemre Eğitim Merkezi | 0222 230 17 56 | Kurtuluş Mah. Tarlabaşı Sok. Yunus Emre Halk Çarşısı Üzeri A Kapısı

Emek Eğitim Merkezi | 0222 250 92 94 | Emek Mah. 2. Arabacılar Caddesi No: 219 Odunpazarı

71 Evler Eğitim Merkezi | 0222 237 42 00 | 71 Evler Mah. Ertaş Bulvarı No: 261 Odunpazarı

Şirintepe Eğitim Merkezi | 0222 503 80 18 | Şirintepe Mah. Örme Sok. No: 92/A Tepebaşı

Emek Kafe ESMEK Sağlıklı Yaş Alma Atölyesi | 0222 220 76 88 - 220 76 99 | Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı üst katı

Kayıtlara ilişkin bilgi almak isteyenler, ESMEK'in 'www.esmek.eskisehir.bel.tr' adresli web sitesinden veya '0222 220 76 88' ve '0222 220 76 99' numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecek.