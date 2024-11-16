Esnaf Başkanı'ndan İndirim Uyarısı - Son Dakika
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Esnaf Başkanı'ndan İndirim Uyarısı

Palandöken, indirim kampanyalarının aldatıcı olabileceğine dikkat çekti ve denetim çağrısı yaptı.

16.11.2024 12:17
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kasım ayındaki indirim kampanyalarında tüketicilerin yanıltılabildiğini belirterek, "Meslek odalarının ve esnaf birliklerinin izinleriyle gerçek indirimlerin yapılması, bu kampanyaların görünür bir yerde ilan edilmesi ve ürünlerin kalitesinin değerlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı açıklamayla bu ay birçok sektörde gerçekleştirilen indirim kampanyalarını değerlendirdi.

Vatandaşların alışverişlerinde bu tür özel günlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "efsane kasım" nitelemesiyle gerçekleştirilen kampanyaların "efsane pazarlama taktiği" haline geldiğini bildirdi.

Palandöken, fiyatların önceden şişirilip ardından indirim yapılıyormuş gibi gösterilerek aldatıcı kampanyaların düzenlenebildiğine dikkati çekerek, "Fiyatlar iyi analiz edilmediği için, aldığınız ürünün gerçek fiyatını hesaplamak mümkün olmuyor. Bu yüzden ilgili meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli. Meslek odalarının ve esnaf birliklerinin izinleriyle gerçek indirimlerin yapılması, bu kampanyaların görünür bir yerde ilan edilmesi ve ürünlerin kalitesinin değerlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Firmaların yüzde 80'e varan indirimler yapmasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Böylesine yüksek kar marjları gerçekçi değil. Yüzde 80-100 gibi indirim oranları sürdürülebilir bir kazanç modeli olamaz. Güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapılmasının sakıncalarına dikkat edilmeli. Fiyatlardaki anormalliklerin oturması, istikrar sağlanması ve vatandaşların bütçelerine uygun alışveriş yapmaları için bu tür aldatıcı kampanyaların önüne geçilmesi şart. Bu tür 'efsane günler' adı altında yapılan kampanyaların denetlenmesi ve doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bakanlıklar, yerel yönetimler ve bu konuda tecrübeli, güvenilir kişilerin analizleriyle fiyatların kontrol edilmesi şart."

Kaynak: AA

Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu, Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnaf Başkanı'ndan İndirim Uyarısı - Son Dakika

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