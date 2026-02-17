Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Manisa Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne Ziyaret

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay ve yönetimini ziyaret etti. Görüşmede, esnafın finansmana erişimi, sahadaki güncel sorunlar ve kurumlar arası iş birliği başlıkları masaya yatırıldı.

Şimşek, Manisa Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bulgay ve kooperatif yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Mümin Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette, kent ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturan esnafın yaşadığı yapısal ve dönemsel sorunlar değerlendirildi.

Ziyarette konuşan Şimşek, yerel yönetimlerin esnafla temasını artırılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Finansmana erişim, maliyet ve piyasa gibi başlıkların sadece bireysel değil, birlik içinde çözülmesi gereken konular olduğunu vurgulayan Şimşek, belediye ile kooperatif arasında daha güçlü bir iş birliği zemini oluşturulabileceğini belirtti.

Bulgay ise esnafın krediye erişim süreçlerinde yaşadığı sıkıntıları ve beklentilerini paylaştı. Sahadan gelen geri bildirimleri aktaran Bulgay, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için yerel desteklerin önemine işaret etti.