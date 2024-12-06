Espiye Belediyesince renkli parke döşeme ve kaldırım çalışmaları sürdürüldü.
Belediye Başkanı Erol Karadere, Merkez Mahallesi ile Gazi Mustafa Kemal ve 23 Nisan caddelerinde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.
Kentin sorunlarının çözümü için çalıştıklarını belirten Karadere, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.??????????????
Son Dakika › Güncel › Espiye'de Parke ve Kaldırım Çalışmaları - Son Dakika
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