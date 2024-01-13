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Espiye Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hafızlık Kursunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Espiye Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hafızlık Kursunu Ziyaret Etti

Espiye Kaymakamı Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Hafız Yatılı Erkek ve Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti. Kurs öğrencileriyle sohbet eden Tengir ve Karadere, hafızlık eğitimi hakkında bilgi aldı. Kaymakam Tengir, ilim ve bilginin önemine vurgu yaparak, dinin doğru olarak yaşanabilmesi için ilmi gerektiğini belirtti. Başkan Karadere ise öğrencilere kıyafet ve kursa eşya desteğinde bulundu.

Espiye Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hafızlık Kursunu Ziyaret Etti
13.01.2024 - 12:23,  Güncelleme: 12:25
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Espiye Kaymakam Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Hafız Yatılı Erkek ve Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.

İlçe Müftülüğüne bağlı kurstaki öğrencilerle sohbet eden Tengir ve Karadere, Müftü Osman Gülbe'den hafızlık eğitimiyle ilgili bilgi aldı.

Tengir, ilim ve bilginin önemine işaret ederek, "İlim olmadan hiçbir şey olmaz. Din hizmeti olmaz ve din doğru olarak da yaşanmaz. İlmi gerektiği şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Dinimizin gerektirdiği temel bilgileri öğrenmenin ve Kur'an-ı Kerim'i düzenli ve anlayarak okumanın önemi çok büyük. Kur'an kurslarımız bu fonksiyona sahip önemli kurumlardır." dedi.

Başkan Mustafa Karadere ise öğrencilere kıyafet, kursa da eşya desteğinde bulundu.

Kaynak: AA
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