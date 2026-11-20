Eşref T., Mardin Mazıdağı'nda akıma kapılıp ağır yaralanarak Diyarbakır'a sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mazıdağı kırsalındaki Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda kaynak ustası Eşref T., iş yerinde elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Eşref T.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çalışırken akıma kapılan kaynak ustası Eşref T., ağır yaralandı. Diyarbakır'a sevk edilen Eşref T.'nin hayati tehlikesi sürüyor.
Olay, sabah saatlerinde, Mazıdağı ilçesi kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynak ustası 5 çocuk babası Eşref T., iş yerinde kaynak yaparken elektrik akımına kapılıp yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eşref T., buradan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Eşref T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: DHA
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