Estonya, Rusya'ya karşı sınırını kapatmaya hazır olduğunu duyurdu

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Rusya'nın genel seferberlik ilan etmesi halinde tehdit değerlendirmesine bağlı olarak ülkesinin Rusya ile sınır kapılarını hemen kapatabileceğini bildirdi.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, Başbakan Michal, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın savaşı sürdürmek için bir noktada adımlar atmak zorunda kalacağını belirten Michal, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu adımlara hazırlıklı olması ve buna göre iletişim kurması gerektiğini kaydetti.

Michal, Rusya'nın genel seferberlik ilan etmesi halinde ülkesinin Rusya sınırındaki kapılarını hemen kapatabileceğini vurguladı.

Tehdit değerlendirmesine göre farklı adımlar atılacağını kaydeden Michal, sınır kapılarının çok hızlı şekilde kapatılabilmesi için Estonya güvenlik kurumlarının hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Michal, Estonya'nın sınır kapılarındaki çalışma saatlerinin halihazırda azaltıldığını ve tam gümrük kontrollerinin uygulamaya konulduğunu aktardı.

Bakan Tsahkna ise Rusya'nın genel seferberlik ilan etmesi durumunda çeşitli senaryolara karşı hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Hükümetin doküman kayıt sisteminde "Rusya Federasyonu seferberliği" başlıklı bir dosyanın ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan Tsahkna, güvenlik kabinesinin Rusya'nın olası adımlarını ve Estonya'nın bunlara nasıl karşılık vereceğini düzenli olarak ele aldığını belirtti.

Rusya'da belirli bir yaş grubuna yönelik kapsamlı zorunlu seferberlik ilan edilmesinin ülkedeki iç gerilimi önemli ölçüde artıracağına dikkati çeken Tsahkna, tehdit değerlendirmesine bağlı olarak sınırın kapatılmasının hükümet tarafından çok hızlı şekilde alınabilecek bir karar olduğunu vurguladı.