Etili Çayı'nda Temizlik Tamamlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyündeki çayda DSİ 252. Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen temizlik çalışması tamamlandı.

Çanakkale DSİ 252. Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Etili çayındaki temizlik çalışmalarının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz projeler ile yerleşim alanları ve tarım arazilerinde taşkın risklerini en aza indirmeyi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.