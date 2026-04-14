Etimesgut Belediyesi'nde Usulsüzlük: Bir Şüpheli Tutuklandı

14.04.2026 11:30
Etimesgut Belediyesindeki usulsüzlük soruşturmasında bir şüpheli "zimmet" suçundan tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden biri "zimmet" suçundan tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Etimkent AŞ Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent AŞ kasa sorumlu personeli H.B. Batı Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden S.K, "zimmet" suçundan tutuklandı.

Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geçmişi

Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında, aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent AŞ'nin hesap bilgilerinde usulsüzlükler tespit edilmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent AŞ Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent AŞ kasa sorumlu personeli H.B. hakkında "zimmet" suçundan gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: AA

