Etiyopya'da yaralı sayısı 420'yi geçti, Alamata'da hastane faaliyetleri askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etiyopya'da yaralı sayısı 420'yi geçti, Alamata'da hastane faaliyetleri askıya alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSF, Etiyopya'da ordu ile TPLF'nin de aralarında bulunduğu 7 silahlı grup arasındaki çatışmalarda yaralananların sayısının 420'yi geçtiğini açıkladı. Güvenlik durumu kötüleşince Alamata Hastanesindeki faaliyetler askıya alındı, yaralılara Tigray'daki hastanelerde destek sürüyor.

Etiyopya ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) de aralarında bulunduğu 7 silahlı grup arasında yeniden başlayan çatışmalarda yaralananların sayısının 420'yi geçtiği belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından Etiyopya'da ordu ile ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren TPLF'nin de dahil olduğu 7 silahlı grup arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, çatışmalarda yaralananların sayısının arttığı belirtildi.

Yaralılara Tigray bölgesindeki hastanelerde sağlık desteği verilmeye devam edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Korem ve Alamata hastanelerine başvuran yaralıların sayısının 420'yi geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, Şire, Şeraro ve Korem'deki hastanelerde de sağlık hizmetlerinin yanı sıra anne ve çocuk sağlığı hizmetlerine de destek verildiği vurgulandı.

Güvenlik durumundaki kötüleşme nedeniyle Alamata Hastanesindeki faaliyetlerin askıya alındığı ve hastaneler dışındaki saha çalışmalarının da durdurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, saha çalışmasında görevli personelin destek için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, MSF'nin çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin durumunu da takip ettiği, Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinde yerinden edilenlerin ihtiyaçlarına müdahale etmek için hazırlık yaptığı kaydedildi.

Etiyopya'da çatışmalar

Etiyopya'nın farklı bölgelerinden 7 örgüt ve siyasi yapı, 20 Eylül'de federal hükümete karşı ittifak kurduklarını açıklamıştı. İttifakta 2020-2022 döneminde hükümete karşı çatışan TPLF ve diğer gruplar da bulunuyor.

23 Eylül'de silahlı gruplarla ordu arasında patlak veren çatışmalar, Tigray, Afar ve Amhara bölgelerinde yoğunlaştı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların merkezinde, federal hükümetle bölgesel yönetimler arasındaki yetki paylaşımı, siyasi temsil, toprak ve güvenlik güçlerinin statüsü bulunuyor.

Afrika Birliği (AfB), Avrupa Birliği (AB) ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Etiyopya'nın kuzeyinde artan gerilim üzerine taraflara çatışmaları durdurmaları ve doğrudan görüşmelere dönmeleri çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
UluslararasıEtiyopyaHastaneGüncelSağlıkDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi Doktora dava açıldı Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi! Doktora dava açıldı
Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar! Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
16:28
TFF’den “Hakemler dosyası“ soruşturmasıyla ilgili açıklama
TFF'den "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla ilgili açıklama
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
15:06
AK Parti’den gövde gösterisi 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 17:08:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Etiyopya'da yaralı sayısı 420'yi geçti, Alamata'da hastane faaliyetleri askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei