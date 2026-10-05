Etiyopya, Nil ve Kızıldeniz'de meşru çıkar ve yaklaşık yüzde 85 katkıyı vurguladı - Son Dakika
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Etiyopya, Nil ve Kızıldeniz'de meşru çıkar ve yaklaşık yüzde 85 katkıyı vurguladı

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Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Nil ve Kızıldeniz görüşmelerinde ülkenin meşru çıkarlarının dikkate alınmasını istedi. Açıklamada Mavi Nil'in Nil'in toplam akışına yaklaşık yüzde 85 katkı sağladığı, Kızıldeniz'e en yakın sınırın yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

ADDİS Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Nil Nehri'nin sularının kullanımı ve Kızıldeniz'in güvenliğine ilişkin görüşmelerde ülkenin coğrafi konumu ile "meşru çıkarlarının" dikkate alınması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mavi Nil olarak da bilinen Abay Nehri'nin Etiyopya'dan doğduğu belirtilerek nehrin Nil'in toplam akışına yaklaşık yüzde 85 katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, Nil sularının kullanımı ve yönetimine ilişkin görüşmelerde bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği savunuldu.

Etiyopya'nın Kızıldeniz'le coğrafi ve tarihi bağları olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin en yakın sınırının denize yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kızıldeniz'e ilişkin bölgesel düzenlemeler ve güvenlik görüşmelerinde Etiyopya'nın çıkarlarına yer verilmesi gerektiği belirtildi.

Anlaşmazlıkların diyalog ve bölgesel işbirliğiyle çözülmesinden yana olunduğu aktarılan açıklamada, Etiyopya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve meşru çıkarlarını korumaya hazır olunduğuna işaret edildi.

Etiyopya'nın açıklaması, Mısır, Eritre, Sudan ve Somali liderlerinin 4 Ekim'de yayımladıkları ortak bildiride Kızıldeniz'in yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu ve Nil sularına ilişkin tek taraflı adımlara karşı çıktıklarını duyurmasının ardından geldi.

Etiyopya ile Eritre arasındaki gerilim de geçen hafta karşılıklı diplomatik adımlarla artmış, Eritre diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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