ETÜ'de Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Semineri - Son Dakika
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ETÜ'de Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Semineri

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği semineri düzenlendi.

23.11.2024 14:18
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Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ve sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Semineri" düzenlendi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAUM) tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'ndaki seminerde, kadına yönelik şiddetin toplumsal sorunların bir yansıması olduğunu belirtti.

Çakmak, "Ülkemizde kadın cinayetleri, acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Her yıl yüzlerce kadın, yakınları tarafından, çoğu zaman da en sevdikleri ya da güvendikleri kişilerce hayattan koparılıyor. Bu cinayetlerin her biri, yalnızca bireylerin yaşam hakkına yapılan saldırı değil aynı zamanda toplumun vicdanına, adalet duygusuna ve ortak değerlerine yapılan ihlaldir." dedi.

Kadın cinayetlerini durdurmak için her düzeyde kararlı duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Çakmak, bu cinayetlerin arkasında yatan nedenler arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcı tutumlar, ekonomik bağımlılık ve şiddeti teşvik eden kültürel normların yer aldığına dikkati çekti.

"Erkekler, bu mücadelenin sadece destekçileri değil aynı zamanda aktif öznesi olmalı"

Çakmak, bu konuda özellikle erkeklere düşen önemli role işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele, yalnızca kadınların omuzlarında taşınamayacak kadar büyük meseledir. Erkekler, bu mücadelenin sadece destekçileri değil aynı zamanda aktif öznesi olmalıdır. Erkeklerin gerek bireysel gerek toplumsal düzeyde çözümün bir parçası olmayı seçmesi bu dönüşüm için hayati önemdedir. "

Seminerde, ETÜ Toplumsal Katkı ve Eşitlik Politikaları Koordinatörü Doç. Dr. Burak Başkan, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sunum yaptı, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Araştırma Görevlisi Adem Kantar ise şiddet, şiddetin türleri ve kırılgan erkeklik sendromundan bahsetti.

ETÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahtinur Möngü tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.

Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Birol Soysal ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

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