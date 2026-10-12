EURING Başkanı, kuşları yemlemede yaz sonu ve sonbaharda hastalık riski uyarısı yaptı

Avrupa Kuş Halkalama Birliği (EURING) Yönetim Kurulu Başkanı Rob Robinson, insanların doğaya bıraktıkları yemlerin, normal koşullarda bir araya gelmeyen kuşları aynı noktada topladığını, bunun da kuşlarda bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırabildiğini belirtti.

EURING 2026 Genel Kurul Toplantısı kapsamında Samsun'a gelen Robinson, AA muhabirine, İngiltere'de kuşların beslenmesi ile hastalıkların yayılması arasındaki ilişkiyi araştırdıklarını söyledi.

İngiltere'de insanların bahçelerine ve açık alanlara kuşlar için sıklıkla yem bıraktığını anlatan Robinson, iyi niyetle yapılan bu davranışın bazı dönemlerde kuşların sağlığını olumsuz etkileyebildiğini ifade etti.

Aynı zamanda İngiliz Ornitoloji Vakfında da görev yapan Robinson, farklı türlerden kuşların aynı beslenme alanlarında bir araya gelmesinin hastalıkların bulaşmasını kolaylaştırabildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İngiltere'de çok sayıda insan kuşlar için dışarıya yem bırakıyor ancak normalde bir araya gelmeyecek kuşların aynı yerde toplanması bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırabiliyor. Çalışmalarımızda bu riskin özellikle yaz sonu ve sonbahar başında yükseldiğini gördük. İnsanlara bu dönemlerde kuşları yemlemekten kaçınmalarını önerebiliyoruz çünkü bazı dönemlerde verilen zarar sağlanan faydadan daha fazla olabiliyor."

Kuşların beslenme alışkanlıkları ile hastalıkların yayılması arasındaki ilişkinin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Robinson, kuşları korumaya yönelik uygulamalarda mevsimsel koşulların da dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

"Kuş göçleriyle kuş gribinin yayılma riskini değerlendirebiliyoruz"

Kuş halkalama çalışmalarından elde edilen verilerin hastalık risklerinin değerlendirilmesinde kullanılabildiğini söyleyen Robinson, özellikle kuş gribinin yayılma olasılığı bulunan bölgelerin belirlenmesine yönelik yöntemler geliştirdiklerini anlattı.

Robinson, "Kuşların göç hareketlerinden yararlanarak kuş gribinin yayılma riskini değerlendirebiliyoruz. Halkalama verilerini kullanarak riskli bölgelerin belirlenmesine yardımcı olacak yöntemler geliştiriyoruz. Böylece yetkililer olası risklere karşı daha erken önlem alma fırsatı bulabiliyor." dedi.

Kuş halkalama çalışmalarının iklim değişikliğinin göçmen kuşlar üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına da katkı sağladığını vurgulayan Robinson, uzun yıllara yayılan veriler sayesinde kuşların göç yollarında ve göç zamanlarında meydana gelen değişiklikleri takip edebildiklerini kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasındaki önemli kuş göç yollarının kesiştiği bir noktada bulunduğuna işaret eden Robinson, ülkenin kuş göçlerinin araştırılması açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.