Europol, DMO ile İlgili 14 Bin Paylaşımı Kaldırdı

19.05.2026 23:59
Europol, DMO ile bağlantılı 14 bin 200 paylaşımın kaldırıldığını ve ana hesabın askıya alındığını duyurdu.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa Birliği (AB) tarafından terör listesine alınan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bağlantılı 14 bin 200'den fazla çevrim içi paylaşımın kaldırıldığını, DMO'nun X sosyal medya platformundaki ana hesabının Avrupa'da askıya alındığını duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamada, 13 Şubat-28 Nisan arasında ABD, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya dahil 19 ülkeyle beraber DMO'nun çevrim içi varlığını engellemek için harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, DMO'yla bağlantılı 14 bin 200'den fazla çevrim içi paylaşımın kaldırıldığı, ordunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki ana hesabının Avrupa'da askıya alındığı ve çeşitli platformlardaki başka paylaşımların da kaldırılma aşamasında olduğu kaydedildi.

DMO bağlantılı içeriklerin Arapça, Endonezce, İngilizce, Fransızca, Farsça ve İspanyolca gibi dillerde tespit edildiği aktarılan açıklamada, ordunun dijital ağını genişlettiği ifade edildi.

Açıklamada, geleneksel finansal kontrolleri atlatmak için kripto parayla yapılan işlemlere rastlandığı, DMO'nun internet sitelerini faaliyette tutmak için Rusya ve ABD dahil birçok ülkedeki sunucuları kullandığı bildirildi.

AB, 19 Şubat'ta Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

