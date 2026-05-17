Eurovision 2027 Sofya'da!

Eurovision Şarkı Yarışması 2027'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT) Genel Müdürü Milena Milotinova, Eurovision 2026 finalinin ardından yerel bTV kanalına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Milotinova, Sofya'nın organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu belirterek, "Sofya yapabilir, Bulgaristan yapabilir ve BNT yapabilir." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'ın yarışmaya 3 yıllık aranın ardından geri döndüğünü ve ülkenin 5 yıl sonra ilk kez finale kaldığını hatırlatan Milotinova, "Eurovision'u ilk kez kazanıyoruz ve yarışmaya ilk kez ev sahipliği yapacağız. Bu, Bulgaristan için çok büyük bir şey." dedi.

Bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde kazanan Bulgaristan olmuştu.