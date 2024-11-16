Evde Bakım Yardımına 4,9 Milyar Lira

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı alan 546 bin vatandaşa bu ay toplam 4,9 milyar lira yatırıldığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın aile odaklı bakım hizmeti modellerinden biri olan evde bakım yardımı uygulamasının 2006'da hayata geçirildiğini hatırlattı.

Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi için başlatılan çalışma kapsamında engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurgulayan Göktaş, "Evde bakım yardımı ile engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyor, geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödemenin her ayın 15'inde yapıldığına işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 546 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."