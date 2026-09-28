Dört kişilik ailenin mutfak masrafı 38 bin 698 liraya dayandı: En düşük emekli aylığıyla arada 15 bin lira var - Son Dakika
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Dört kişilik ailenin mutfak masrafı 38 bin 698 liraya dayandı: En düşük emekli aylığıyla arada 15 bin lira var

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Dört kişilik ailenin mutfak masrafı 38 bin 698 liraya dayandı: En düşük emekli aylığıyla arada 15 bin lira var
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Kamu-İş Konfederasyonu'nun eylül hesaplamasında, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için ayırması gereken tutar bir ayda 380 lira artarak 38 bin 698 liraya ulaştı. Gıda dışı giderlerle birlikte aylık toplam ihtiyaç 123 bin 465 lira olarak belirlendi. 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı açlık sınırının 15 bin 146 lira, 28 bin 75 liralık asgari ücret ise 10 bin 623 lira gerisinde kaldı.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı eylülde 380 lira artarak 38 bin 698 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 2 bin 429 lira artışla 123 bin 465 liraya çıktı.

Araştırmaya göre, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcama 84 bin 767 lira oldu. Son bir yılda açlık sınırı 9 bin 308 lira, yoksulluk sınırı ise 33 bin 609 lira arttı.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ AYLIĞI AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Açlık sınırı, 28 bin 75 liralık asgari ücretin 10 bin 623 lira, 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığının ise 15 bin 146 lira üzerinde kaldı. En düşük memur maaşının yoksulluk sınırını karşılama oranı ise yüzde 57'ye geriledi.

EN BÜYÜK GİDER ET, BALIK VE YUMURTA

KAMU-AR'ın Ankara'daki market fiyatlarından yaptığı hesaplamaya göre, gıda harcamalarında en yüksek aylık gider 11 bin 625 lirayla et, balık ve yumurta için yapılırken, bunu süt, yoğurt ve peynir ile sebze harcamaları izledi.

Araştırmada, dört kişilik bir ailenin gıda ve gıda dışı tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken aylık toplam tutarın eylül itibarıyla 123 bin 465 liraya ulaştığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Savasta oldugu halde Ukrayna ekonomisi bizden cok cok ilerisinde AKP ekonomide sinifta kalmistir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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