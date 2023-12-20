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Eyüpsultan'da babasını öldüren sanığa 21 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Eyüpsultan'da babasını öldüren sanığa 21 yıl hapis cezası

Eyüpsultan'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren Mert Can Aydın'a mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak 21 yıl hapis cezası verdi. Sanık, duruşmada pişman olduğunu belirtti.

20.12.2023 - 12:12,  Güncelleme: 12:26
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EYÜPSULTAN'DA tartıştığı babası Kenan Aydın'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mert Can Aydın'a mahkeme haksız tahrik indirimi uygulayarak 21 yıl hapis cezası verdi. Heyet Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mert Can Aydın getirildi. Duruşmada sanığın yakınları ve avukatı da hazır bulundu.

SON SÖZÜ "PİŞMANIM" OLDU

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Mert Can Aydın, "Pişmanım, babam bana sopayla vurduktan sonra kafam kanadı. Babamın elini beline attığını gördüm. Beni öldürecek zannettim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mert Can Aydın'ın 'Üst soyu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini belirterek cezasını 21 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert Can Aydın'ın haksız tahrik altında 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Eyüpsultan\'da babasını öldüren sanığa 21 yıl hapis cezası
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da babasını öldüren sanığa 21 yıl hapis cezası - Son Dakika
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