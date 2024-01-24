Eyüpsultan\'da Drift Yapan Sürücüye 20 Bin 342 Lira Cezası Kesildi

Eyüpsultan'da drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak'ta sosyal medyada paylaşılan ve izleyenlerin tepki gösterdiği drift görüntüleriyle ilgili çalışma yürüttü.

Eyüpsultan Otakçılar Caddesi'nde aracıyla drift yapan sürücünün O.Ö. olduğunu tespit eden ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı.

Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 20 bin 342 lira idari para cezası uygulanan şüpheli hakkında ayrıca aynı kanun gereği adli işlem de başlatıldı.