Eyüpsultan'da Yeni Parklar ve Yeşil Alan Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Yeni Parklar ve Yeşil Alan Çalışmaları Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede sağlıklı yaşam alanları yaratmak için yeni parklar yapıyor ve mevcut parkları yeniliyor. Park ve Bahçeler Müdürü Ali Kemal Güler, 203 parkın günlük bakımı yapıldığını açıkladı.

26.03.2025 17:37  Güncelleme: 18:42
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(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan yurttaşlara sağlıklı ve temiz yaşam alanları sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan bölgelere yeni parklar yapılıyor, bakımsız kalan mevcut parklar ve yeşil alanlar ekipler tarafından yenileniyor.

Eyüpsultan'da sürdürülen park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarla ilgili olarak Belediye'nin Park ve Bahçeler Müdürü Ali Kemal Güler bir açıklama yaptı.

Açıklamasına, 3 tane sıfırdan yeni park yaptıklarını 19 tane parkı da revize ettiklerini belirterek başlayan Güler, "Yenilediğimiz 19'uncu parkımız Mostar Parkı oldu. Bu yenilediğimiz parkların birçoğunu sıfırdan yapmış gibi yeniledik. Yani oyun grubundan, çiminden, kent mobilyasından her şeyini sıfırdan yaptık. Yeşilpınar'daki Çiçek Suyu Parkı, Akşemsettin'deki Erdemliler Parkı gibi" diye konuştu.

Bu yapılan parklarla birlikte toplam park sayısının 203 adede ulaştığını vurgulayan Güler, "458 bin 47 metrekare alana tekabül ediyor. Bu 203 tane parkımızın günlük bakımı, temizliği, yazın sulanması, oyun gruplarının tamiri, boyanması. Hepsini rutin olarak yapmaktayız. Şu anda mevsim itibariyle çim biçme, ağaç budama, ağaç dikimi, çalı dikimi çalışmalarımız başladı. 183 bin 708 metrekarelik yeşil alanımızın da yine bakımı temizliği, çim biçimi tarafımızca yapılmaktadır. Rutin çalışmalarımız bu şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in önem verdiği "Okullarda Tarım Alanları Oluşturma Projesi"sinin de devam ettiğini hatırlatan Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdiye kadar 8 tane okulda tarım alanı oluşturduk. Oluşturduğumuz bu tarım alanlarıyla öğrencilerimize fide dikimi yaparak yedikleri sebzelerin nasıl yetiştiğini, daha sonra da hasadı yaparak bunlardan faydalanmalarını öğrenmelerini sağlamış olacağız. Diğer okulların uygun olan alanlarına bu uygulamayı yaparak bunları geliştireceğiz, sayılarını artıracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Yeni Parklar ve Yeşil Alan Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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