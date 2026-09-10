Ezgi Apartmanı davasında avukatlardan 8 sanık için \'olası kast\' talebi

Haber: Mehmet OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nın yıkılarak, 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada müdahil avukatları, tüm sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmasını ve tutuksuz sanıkların tutuklanmasını istedi. Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde, Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucunda, en küçüğü 6 aylık Asude bebek olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın zemin katında faaliyet gösteren pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama", müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Ayrıca binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesinde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile pastanedeki tadilatları denetlemeyen Onikişubat Belediyesi personeli Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Yargılama sürecinde müteahhit Aktaş yaşamını yitirdi.

ESASA İLİŞKİN MÜTALAA AÇIKLANMIŞTI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 11'inci duruşma öncesinde esasa ilişkin görüşünü açıklamış, sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın "olası kastla kasten öldürme, olası kastla nitelikli kasten öldürme, olası kastla yaralama" suçlarından, fenni mesul Mehmet Tekin'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", 7 kamu görevlisinin ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını istemişti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, tutuksuz sanıklardan Mehmet Tekin ve Mehmet Dişçeken, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı.

Mağdurlar ve avukatlarının dinlenmesinin ardından verilen arada Dişçeken'in, başka bir davası nedeniyle salondan ayrıldığı görüldü.

8 SANIK İÇİN DE "OLASI KAST" SUÇUNDAN EK SAVUNMA ALINMALI

Müdahillerin beyanlarının ardından söz alan avukatları, savcının sanıklar Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Ertan Danacı yönünden "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlamalarını içeren görüşüne katıldıklarını belirtti.

Avukatlar, diğer tüm sanıkların da "olası kastla öldürme ve yaralama" suçundan ek savunmalarının alınmasını ve tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep etti.

"VELİ GÖÇER" HATIRLATMASI

Mağdur avukatları, kamu görevlilerinin "Nasılsa bize bir şey olmaz" anlayışıyla duruşmalara katılmadıklarını belirterek, caydırıcı cezalar verilmesini talep ederken, bir sonraki depremde tadilatlar yüzünden yeni can kayıplarının yaşanmasını istemediklerini dile getirdi.

Bir müdahil avukatı, 17 Ağustos 1999'daki depremden sonra bir süre tutuklu kalan müteahhit Veli Göçer'i hatırlatarak, "Sizin vereceğiniz kararla gelecek şekillenecek, 'yapanın yanına kar kalır' anlayışına son verilecek" dedi.

DURUŞMA SANIK AVUKATI SAVUNMALARIYLA DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin görüşünü tekrarladığını bildirdi.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.