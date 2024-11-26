F-16 Blok 70 Tedarik Ediliyor

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "F-16 Blok 70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır. 1,4 milyar dolar yatırdık. Bununla 40 tane F-16 Blok 70 Viper uçağı alacağız." dedi.

Bakan Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı hakkında bilgi veren Güler, "İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile yapılan koordine neticesinde 2016-2024 tarihleri arasında 730 bin, 2024 yılı içerisinde ise 115 bin olmak üzere toplam 845 bin göçmen Suriye'ye döndü. Bildiğiniz üzere şu anda Suriye'de 1 milyon briket ev yapılması faaliyeti devam ediyor. Bunlardan 116 bin briket ev yapıldı. Giden göçmenler de bu evlere gittikçe yerleşecekler." diye konuştu.

Güler, Şanlıurfa'da adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan Bilal Çokay'ın, disiplinsizliği nedeniyle önce disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi. Çokay'ın rütbelerinin geri alındığını ve kendisini mahkemeye verdiklerini kaydeden Güler, mahkeme sonucunda Çokay, 1 subay ve 4 uzman erbaşın hapis cezasına çarptırıldığını anlattı.

"İkinci ve üçüncü SİPER'ler gelecek"

Yaşar Güler, hava savunma sistemlerinin son durumuna ilişkin de bu sistemlerin hepsinin tamamlanmadığını belirtti. Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çelik Kubbe, bir sistem. Bunun içinde 4-5 ayrı sistem var. HİSAR O sistemi, HİSAR A sistemi, SİPER sistemi ve bunlarla beraber KORKUT Alçak Hava Savunma Sistemi... Bunların hepsinin bir sistemle birleştirilerek kullanıldığı sistemin adı da Çelik Kubbe. Dolayısıyla ülkemizin hava savunmasını sağlayabilmemiz için bir tane değil, birden fazla Çelik Kubbe'lere ihtiyacımız olacak ve bunlar da üretilmeye başlandı. SİPER 1 üretildi, 100 kilometre menziliyle envantere girdi. Şimdi hemen ikinci ve üçüncü SİPER'ler gelecek. SİPER 2 ve SİPER 3'ün de üretimle ilgili çalışmaları devam ediyor."

Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda HÜRJET ve KAAN'ın hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Güler, "F-16 Blok 70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır. 1,4 milyar dolar yatırdık. Bununla 40 tane F-16 Blok 70 Viper uçağı alacağız. 79 tane de modernize edecektik, ondan vazgeçtik. Şunun için vazgeçtik, bu F-16 modernizasyonunu TUSAŞ tesislerimiz kendisi yapabilecek durumda. Dolayısıyla onları oraya devrettik. 40 tane uçak alacağız. Bir de mühimmatlar var, onları alacağız. Tamamı yaklaşık 6,5-7 milyar dolar olacak." diye konuştu.

Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki konusunda ise Güler, Almanya'nın tedarik konusunda gerekli izinleri çıkardığını bildirdiğini aktararak, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"F-35'i almak için isteğimizi bildirdik"

Bakan Güler, F-35'le ilgili olarak "Amerikalıların F-35 konusunda, bizim KAAN'ı yapabileceğimizi ve uçtuğunu görünce, biraz düşünceleri de değişti. Onlar şimdi kendileri de F-35'i verebileceklerini ifade ediyorlar. Bu konuda da daha henüz bir gelişme olmadı. Biz hem üretim payımızın tekrar bize verilmesinde ısrar ediyoruz hem de F-35'i almak için isteğimizi bildirdik." değerlendirmelerinde bulundu.

Hava savunma sistemleri konusunda 1991 yılından itibaren dünyadaki hava sistemi olan her ülkeye müracaat ettiklerini bildiren Güler, bu konuda olumlu cevap alamadıklarını, nihayetinde ihtiyaçlar doğrultusunda S-400'ün alındığını kaydetti. Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"S-400'leri kuracağımız, kullanacağımız her yer belli. Bunların yerleşeceği yerler, altındaki mahzenler dahil hepsi yapıldı, hazır. Biz bir emir verdiğimiz anda hangi bölgeye emir verdiysek o bölgeye hareket edecek. Yaklaşık 12 saat sonra bütün sistem kurulmuş olur. Bildiğiniz üzere bu bir hava savunma sistemidir. Yani bize bir hava taarruz tehlikesi çok üst düzeye çıkacak, biz de kullanalım."

Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 3 binin üzerinde tank bulunduğunu, 2025'in sonunda da ALTAY tankını seri üretimde almaya başlayacaklarını kaydetti.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Güler, "MKE AŞ, sürekli olarak devletimizin emrinde, orada çalışmaya devam edecek. Tam tersine çok önemli, ciddi yatırımlara girdik. İnşallah orada ülkemizin ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak şekilde çok kısa zamanda üretime başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Güler, TSK'nın personel, istihbarat, harekat ve lojistik olmak üzere 4 ana unsuru olduğunu söyledi. Bunlardan hayati olan istihbarat ve harekatın tamamen Genelkurmay Başkanı'na ait olduğunu kaydeden Güler, personel ve lojistiğinse, eskiden beri Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen 2 faaliyet olarak aynı şekilde devam ettiğini bildirdi.

"Programa biz, 2025 yılı için toplam 263 milyon lira ayırdık"

Milli Savunma Bakanı Güler, " Anıtkabir'deki slogan atıldığına ilişkin" sorulara, "Sayın milletvekilleri, Anıtkabir'e girişlerde biz oraya girmek için gelene, 'Kardeşim sen slogan atacak mısın, tezahürat yapacak mısın?' diye bir soru sorma yetkimiz yok." yanıtını verdi.

Şehit yakını ve gazilere ilişkin programın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu belirten Güler, "Biz Silahlı Kuvvetler olarak şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin her türlü sorununu A'dan Z'ye kadar takip ediyoruz. Bunlarla ilgili bizde daire var. Genelkurmay'da şube var. Kuvvet Komutanlıklarında şubeler var. Bütün yurtta her biri takip ediliyor ve sık sık ziyaret ediliyor. Bu programa biz, 2025 yılı için toplam 263 milyon lira ayırdık." diye konuştu.

Lojman, misafirhane ve vardiya yatakhaneleri ile ilgili olarak, Kamu Kurumları Yönetmeliği'nin MSB'ye tanımış olduğu takdir yetkisi çerçevesinde subaylara yüzde 42, astsubaylara yüzde 38, devlet memurları ve uzman erbaşlara yüzde 20 oranında lojman verildiğini anlatan Güler, "Lojman ve misafirhane konusunda yoğun girişimlerimiz bulunmaktadır. Personelin faydasını ön planda tutan yaklaşımımız her alanda devam etmektedir. Kara Kuvvetleri 135, Deniz Kuvvetleri 176 ve Hava Kuvvetleri 171 olmak üzere 482 çelik konstrüksiyon bina planlanmıştır." ifadelerini kullandı.

" Yunanistan, adaların çoğunun statüsünü ihlal etmeye devam etmektedir"

Bakan Güler, Meis Adası'na ilişkin soruları şöyle yanıtladı:

"Türkiye'ye çok yakın bir konumda bulunan Meis Adası ile aramız 1900 metre. Uluslararası anlaşmalar uyarınca gayri askeri statüde bulunması gereken 23 adadan biridir. Buna karşın Yunanistan, altına imza attığı anlaşmalar hilafına Meis Adası da dahil olmak üzere bu adaların çoğunun statüsünü ihlal etmeye devam etmektedir. Türkiye'nin gayri askeri statüdeki adalar konusundaki tavrı nettir. Bu adaların silahlandırılmasına ve statülerinin ihlal edilmesine göz yummamız mümkün değildir. Bu adaların gayri askeri statülerinin bozulması konusunda Türkiye'nin uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacağını geçmişten bu yana dile getirdik. Bugün de duruşumuz bundan farklı değildir."

Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olayla ilgili soruya da cevap veren Güler, tutumlarının o günden bugüne değişmediğine dikkati çekti. Güler, "Geçen sene de bir tanesi kabul edilemez bir şekilde 'Atatürk'ün resmini takmayacağım.' dedi. Bölük komutanının emriyle taktı ama bir şey ifade etmedi. Bunlar 3 kişiydiler. Öğleden sonra diğer 4 teğmenimiz gidiyorlar, bunların hepsinin ağzını, burnunu kırıyorlar. Sonunda bunların hepsinin Disiplin Kurulu ile ilişikleri kesilmiştir. Olay budur." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesi, 2023 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporu ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Sayıştay raporu kabul edildi.

(Bitti)